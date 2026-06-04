Javier Aguirre despeja rumores y lanza contundente mensaje sobre Rafa Márquez

En una entrevista a pocos días del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el director técnico de la Selección Mexicana, Javier Aguirre, aclaró el futuro de Rafa Márquez dentro del cuerpo técnico. Aguirre desmintió las versiones que sugerían una posible salida del exjugador y subrayó que Márquez sigue firme en el proyecto que contempla su permanencia en el banquillo tras la fase mundialista.
“Está feliz con la Selección, está viendo qué sigue, Copa Oro, está más que preparado para continuar, hombro con hombro. La evolución de Rafa es a pasos agigantados; hoy lo ves y sabes que es el entrenador. Yo me hago costalito, no le veo mayor problema al respecto”, declaró Aguirre.
El técnico resaltó que el papel de Márquez ha cobrado mayor peso durante el proceso de la Copa del Mundo y que su desarrollo como entrenador ha sido constante en los últimos años. Además, Aguirre respaldó la lista definitiva de jugadores para el torneo, destacando la versatilidad de varios futbolistas, como Edson Álvarez y Israel Reyes, capaces de cubrir distintas funciones en el campo.
“Edson tiene una historia de defensa central, fue reclutado por América para quitar la carga a Montes. Hoy en día solo el arquero es especialista. No vamos a meter a Memote de contención, pero lo ponemos adelante para sacar. Igual a Montes de 9 si se quema el rancho. Pongo jugadores que me den posibilidades. Reyes puede jugar de central, lateral, pivote. No es algo que nos inquiete o perturbe, estamos tranquilos”, explicó Aguirre.
Este jueves 4 de junio, México disputará su último amistoso de preparación contra Serbia en el Estadio Nemesio Díez de Toluca, antes de emprender su camino en la fase final del Mundial 2026.