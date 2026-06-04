Javier Aguirre despeja rumores y lanza contundente mensaje sobre Rafa Márquez

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El técnico de la Selección Mexicana, Javier Aguirre, descartó los rumores de una posible salida de Rafa Márquez del cuerpo técnico y anunció que el exjugador continuará en el proyecto tricolor, con miras al ciclo internacional que culminará en el Mundial 2030.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 04/06/2026 09:04 AM.
En Deportes y editada el 04/06/2026 09:23 AM.