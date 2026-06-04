México vs Serbia: alineación de Javier Aguirre para el último duelo previo al Mundial 2026

La Selección Mexicana jugará este jueves 4 de junio su último partido de preparación antes del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, al recibir a Serbia en el Estadio Nemesio Diez de Toluca. Con la lista definitiva de 26 futbolistas ya confirmada, el técnico Javier Aguirre aprovechará este encuentro para probar variantes y definir la alineación que debutará en la fase de grupos del torneo, donde México será uno de los países anfitriones.
Tras el triunfo 1‑0 contra Australia, que mantuvo el invicto del equipo en 2026, Aguirre optó por una mezcla de experiencia y juventud. El regreso del guardameta Guillermo Ochoa también genera expectativas, pues su desempeño será clave para los primeros minutos del Mundial.
Según información de ESPN, la alineación probable de México sería la siguiente: