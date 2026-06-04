México vs Serbia: alineación de Javier Aguirre para el último duelo previo al Mundial 2026

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Javier Aguirre reveló la posible once titular de la Selección Mexicana para enfrentar a Serbia en Toluca, el último amistoso antes del arranque de la Copa del Mundo 2026.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 04/06/2026 03:12 PM.
En Deportes y editada el 04/06/2026 03:47 PM.