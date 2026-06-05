Los Chicago Bears aprueban la construcción de un nuevo estadio en Hammond, Indiana

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La junta directiva de los Chicago Bears votó a favor del proyecto de un estadio de 362 acres en Hammond, Indiana, como alternativa a la legislación de Illinois que impide la expansión del equipo en su estado natal.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 05/06/2026 02:30 PM.
En Deportes y editada el 05/06/2026 03:15 PM.