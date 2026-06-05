Club Puebla anuncia a Facundo Almada como quinto refuerzo para el Apertura 2026

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El Club Puebla incorpora al defensa argentino Facundo Ezequiel Almada, sumando su quinto fichaje de cara al Torneo Apertura 2026, mientras anuncia la salida de diez jugadores del plantel.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 05/06/2026 02:30 PM.
En Deportes y editada el 05/06/2026 03:09 PM.