Club Puebla anuncia a Facundo Almada como quinto refuerzo para el Apertura 2026

El Club Puebla confirmó la llegada del defensa central argentino Facundo Ezequiel Almada, convirtiéndose en el quinto refuerzo oficial para el Torneo Apertura 2026 de la Liga MX. Con esta incorporación, la directiva poblana continúa reforzando distintas líneas del equipo con el objetivo de mejorar su desempeño en la próxima campaña.
Almada, de 27 años, llega procedente del desaparecido Mazatlán FC, donde se destacó como el defensa central con mejor promedio goleador de la Liga MX. En su paso por Mazatlán (2023‑2026) disputó 104 partidos y anotó 11 goles, cifra que lo convierte en una pieza clave para la defensa de los Potros de la Franja.
El fichaje de Almada se suma a los ya anunciados Alberto Herrera Rodríguez, Omar Fernando Moreno Villegas y Ángel Alberto Leyva Serrano, también ex‑jugadores de Mazatlán, y al delantero venezolano Enrique Hernández Quintero, proveniente del Cúcuta Deportivo de Colombia. Con estos movimientos, Puebla completa su grupo de cinco refuerzos confirmados hasta la fecha.
En el otro extremo del mercado, el club informó la salida de diez futbolistas. Entre ellos destacan Luis Rey Mejía, que regresa a Chivas Rayadas; Ulises Torres, lateral derecho; Nicolás Andrés Díaz Huincales, capitán chileno del equipo; y el delantero argentino Alexis Canelo. También se despidieron Esteban Lozano, Owen González, Miguel "Isco" Ramírez Pérez, Pablo Ariel Gamarra González, Ángelo Giovani Araos Llanos y el portero Juan Pablo Ramón Gómez Castillo.
Facundo Almada, nacido el 10 de julio de 1998 en Rosario, Argentina, inició su carrera profesional en Rosario Central, debutó en diciembre de 2018 y jugó su primer partido como titular contra Belgrano en marzo de 2019. Su experiencia y capacidad ofensiva desde la zaga son vistas como un aporte importante para la estrategia defensiva del Puebla en el Apertura 2026.
Con la llegada de Almada y los demás refuerzos, el Club Puebla busca consolidar una plantilla competitiva que le permita aspirar a los primeros lugares de la tabla y a una participación destacada en los torneos de la temporada.