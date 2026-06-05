Erick Portillo gana plata en Roma y hace historia como el segundo mexicano en subir al podio

Erick Portillo, originario de Chihuahua, continuó escalando el podio en el circuito internacional al lograr la medalla de plata en la Diamond League de Roma, Italia. Con un salto de 2.23 metros, el atleta mexicano quedó detrás del italiano Matteo Sioli, quien se adjudicó el oro con 2.28 metros, y por delante del jamaiquino Romaine Beckford, que también marcó 2.23 metros pero quedó tercero por diferencia de intentos.
Portillo inició su serie con 2.16 metros, mejoró a 2.20 metros en el segundo intento y culminó con su mejor marca del día, 2.23 metros, asegurando el segundo puesto entre los ocho competidores que disputaron la prueba. Este resultado lo convierte en el segundo atleta mexicano en subir al podio en una Diamond League, después de la fondista Laura Galván, quien obtuvo la plata en Xiamen, China, en 2023.
El salto de 2.23 metros se sitúa por debajo de su mejor marca personal, 2.30 metros, lograda bajo techo en el Campeonato Mundial de Polonia en marzo pasado, donde también se llevó la plata. Portillo ha manifestado que su objetivo es superar esa barrera de los 2.30 metros en competencias al aire libre, meta que ya se vislumbra tras su victoria en Polonia en mayo, donde alcanzó 2.24 metros y se quedó con el primer lugar.
Con este desempeño, Portillo no solo suma una medalla más al palmarés mexicano, sino que también refuerza sus aspiraciones para los próximos campeonatos mundiales y los Juegos Olímpicos, donde México espera contar con un representante competitivo en la prueba de salto de altura.