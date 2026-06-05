Erick Portillo gana plata en Roma y hace historia como el segundo mexicano en subir al podio

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El saltador de altura mexicano obtuvo el segundo lugar con 2.23 m en la Liga Diamante de Roma, Italia, y apunta a superar los 2.30 m en próximas competencias.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 05/06/2026 05:57 AM.
En Deportes y editada el 05/06/2026 08:47 AM.