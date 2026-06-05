La historia que pocos conocen: Ilia Topuria estrena documental sobre su familia

Ilia Topuria, actual campeón de peso ligero de la UFC y ex monarca de peso pluma, debutó hoy en HBO Max con la miniserie documental “Los Topuria”. La producción original de la plataforma de streaming, compuesta por cinco capítulos, ofrece al público una mirada íntima al entorno que rodea al peleador, destacando la importancia de la familia, sus raíces georgianas y los retos que implica competir al más alto nivel.
En el primer episodio, Topuria muestra a los espectadores a los miembros más cercanos de su vida: su hermano Aleksandre, también luchador de la UFC; sus hijos Hugo y Giorgina; y los padres que lo criaron en la tradición familiar. Cada capítulo profundiza en un aspecto diferente: la relación fraternal y deportiva con Aleksandre, la labor de padre y mentor, y el vínculo con la cultura y la tierra de sus ancestros.
“Para mí, la familia lo es todo”, declaró Topuria durante la presentación, subrayando que el proyecto no solo celebra sus logros dentro del octágono, sino también los sacrificios y el apoyo incondicional que recibe fuera de él. La serie se estrenará con un episodio semanal, culminando en cinco entregas que completarán la narrativa.
“Los Topuria” llega en un momento en que la popularidad de los deportes de combate sigue en ascenso y la audiencia busca contenidos que trasciendan la acción física para explorar la dimensión humana de los atletas. La producción, disponible exclusivamente en HBO Max, promete captar tanto a los seguidores de la UFC como a los amantes de historias familiares y de superación.
Los fanáticos podrán seguir la serie a través de la plataforma de streaming, mientras que los suscriptores de Milenio podrán acceder a la cobertura completa y a entrevistas exclusivas con Ilia y su familia.