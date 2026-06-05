La historia que pocos conocen: Ilia Topuria estrena documental sobre su familia

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El campeón de peso ligero de UFC, Ilia Topuria, protagoniza la nueva producción original de HBO Max, “Los Topuria”, una serie de cinco episodios que explora su vida familiar, sus raíces georgianas y los sacrificios de ser un atleta de élite.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 05/06/2026 02:30 PM.
En Deportes y editada el 05/06/2026 03:02 PM.