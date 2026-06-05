Incendio en el monoplaza de “Checo” Pérez interrumpe la FP2 en el Gran Premio de Mónaco

Durante la segunda sesión de prácticas libres (FP2) del Gran Premio de Mónaco, Sergio "Checo" Pérez experimentó un contratiempo mecánico que culminó en un incendio en su monoplaza Cadillac. El incidente se produjo con apenas cuatro minutos para concluir la sesión, cuando el piloto se encontraba dentro de los diez mejores tiempos.
Según los reportes, el humo comenzó a emanar del neumático delantero derecho, señalando una falla en los frenos delanteros. Pérez redujo la velocidad y dirigió el coche hacia una zona cercana a un puesto de oficiales de pista. Al detenerse, se desató una fuerte llamarada en la parte delantera derecha del vehículo, lo que obligó al personal de seguridad a intervenir de inmediato para controlar el fuego.
Esta avería se produce en la misma zona que había generado problemas semanas atrás, cuando en el Gran Premio de Canadá la parte delantera derecha del auto del mexicano sufrió una explosión de un componente interno.
Tras el suceso, la escudería Cadillac emitió un comunicado indicando que analizará detalladamente los motivos de la parada y que realizará una revisión completa del monoplaza. "Checo se detuvo en la T4; analizaremos con más detalle los motivos de la parada cuando recuperemos el coche", señaló la escudería.
A pesar del percance, el equipo confía en que el coche estará listo para la carrera principal del domingo 7 de junio, programada para iniciar a las 07:00 h (hora del centro de México). Pérez volverá a disputar el Gran Premio de Mónaco 2026 con la esperanza de superar el revés y competir en condiciones óptimas.