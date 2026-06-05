Incendio en el monoplaza de “Checo” Pérez interrumpe la FP2 en el Gran Premio de Mónaco

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Con cuatro minutos restantes de la FP2, el piloto mexicano sufrió un incendio en la zona de frenos delanteros de su Cadillac, obligando a la intervención inmediata del personal de pista; el equipo realizará una revisión exhaustiva antes del Gran Premio.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 05/06/2026 10:57 AM.
En Deportes y editada el 05/06/2026 11:33 AM.