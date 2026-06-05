Lamine Yamal, de 18 años, es elegido Mejor Jugador de LaLiga 2025-2026

Lamine Yamal, de 18 años, recibió el galardón al Mejor Jugador de LaLiga 2025‑2026, convirtiéndose en la figura más destacada del campeonato español. El canterano anotó 16 tantos y repartió 11 asistencias, cifras que le permitieron compartir el Trofeo Zarra con Ferran Torres como máximo goleador español y liderar la tabla de asistencias.
Este reconocimiento marca la primera vez que Yamal es distinguido con el premio MVP, sustituyendo al brasileño Raphael Dias Raphinha, ganador la temporada anterior. La hazaña se produce en la campaña en la que el Barcelona revalidó el título de liga, impulsado por la creatividad y efectividad del joven delantero.
El premio forma parte del tercer reconocimiento individual que el Barça acumula esta temporada, después del técnico Hansi Flick, galardonado por segundo año consecutivo como Mejor Entrenador, y del presidente Joan García, quien obtuvo el de Mejor Parada del campeonato.
Actualmente, Yamal se encuentra concentrado con la Selección española para el Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá del 11 de junio al 19 de julio. Sin embargo, su participación en el inicio del torneo está pendiente de evaluación médica debido a problemas físicos recientes.
El reconocimiento de Yamal subraya la apuesta del Barcelona por la cantera y la consolidación de una generación de jóvenes talentos que ya marcan la diferencia en el fútbol europeo.