Lamine Yamal, de 18 años, es elegido Mejor Jugador de LaLiga 2025-2026

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El delantero del Barcelona, Lamine Yamal, fue coronado como el mejor jugador de la temporada 2025‑2026 de LaLiga. Con 16 goles y 11 asistencias, lideró al conjunto azulgrana en la conquista del título y se alzó con el Trofeo Zarra, compartido con Ferran Torres.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 05/06/2026 10:51 AM.
En Deportes y editada el 05/06/2026 11:16 AM.