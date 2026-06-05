Aguirre mantiene el misterio: aún no define el once de México rumbo al debut mundialista

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El técnico Javier Aguirre confirmó que la Selección Mexicana llega al Mundial 2026 en un momento favorable tras casi dos años de trabajo, pero todavía no ha fijado la alineación que debutará contra Sudáfrica, resaltando la competencia interna y la evolución del plantel.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 05/06/2026 08:58 AM.
En Deportes y editada el 05/06/2026 10:17 AM.