Aguirre mantiene el misterio: aún no define el once de México rumbo al debut mundialista

El entrenador de la Selección Mexicana, Javier Aguirre, declaró que el equipo se encuentra en una fase óptima de preparación para el Mundial 2026, pese a los obstáculos que ha enfrentado durante los últimos dos años, entre ellos lesiones que pusieron a prueba la profundidad del plantel.
Aunque el partido inaugural contra Sudáfrica se acerca, Aguirre admitió que aún no ha definido de manera definitiva el once titular. El técnico consideró que la competencia interna que se vive en los entrenamientos le brinda múltiples alternativas para elegir a los jugadores que mejor se adapten a cada circunstancia del torneo.
El estratega subrayó que el balance general es positivo y que el nivel colectivo alcanzado permite confiar en que cualquier integrante de la convocatoria está listo para asumir protagonismo cuando sea necesario. "El rendimiento mostrado en las últimas concentraciones y partidos de preparación nos da la seguridad de que contamos con un grupo equilibrado y preparado", afirmó.
Asimismo, Aguirre recordó errores cometidos en el pasado que sirvieron como valiosas lecciones para fortalecer el proyecto. Los recientes triunfos, según el seleccionador, han generado mayor confianza dentro del vestuario y reforzado la convicción de que México está listo para afrontar el desafío más importante de los últimos años.
Con el respaldo anímico del cuerpo técnico y la convicción de contar con un plantel versátil, la Selección Mexicana se prepara para enfrentar a Sudáfrica en el debut mundialista, manteniendo la expectativa de que la decisión final del once titular se definirá en los próximos entrenamientos.