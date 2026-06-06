Noel León triunfa en la Sprint de Mónaco y se ubica segundo en la Fórmula 2

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El piloto mexicano Noel León, de Campos Racing, ganó la carrera Sprint en Mónaco, consolidándose en la segunda posición del campeonato de Fórmula 2 2026.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 06/06/2026 07:30 AM.
En Deportes y editada el 06/06/2026 08:16 AM.