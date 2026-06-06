Noel León triunfa en la Sprint de Mónaco y se ubica segundo en la Fórmula 2

El regiomontano Noel León sumó una nueva victoria a su campaña 2026 en la Fórmula 2 al imponerse en la Sprint disputada este sábado en el circuito urbano de Mónaco. Partiendo desde la pole position, el mexicano lideró las 30 vueltas de la prueba y cruzó la meta en primer lugar, logrando su segundo triunfo del año en la categoría previa a la Fórmula 1.
El triunfo llega apenas unas semanas después de su éxito en la Sprint de Canadá y le permite mantenerse en la pelea por el campeonato durante su primera campaña completa en la antesala del Gran Circo. Con la victoria, León asciende al segundo puesto de la clasificación de pilotos, reduciendo la distancia con los líderes de la temporada.
El podio quedó completado por el polaco Roman Bilinski (DAMS) en segundo lugar y el italiano Gabriel Mini (MP Motorsport), líder del campeonato, en tercero. En la misma jornada, el compatriota Rafael Villagómez (Van Amersfoort Racing) terminó decimosexto.
De cara a la carrera principal del domingo, León partirá desde la décima posición de la parrilla, mientras que la pole será para el brasileño Rafael Câmara (Invicta Racing), quien ocupa el tercer puesto del campeonato.
Tras la actividad en Mónaco, la Fórmula 2 continuará su calendario con la ronda de Barcelona, programada del 12 al 14 de junio.