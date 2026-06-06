Tamaulipas brilla en Panamericano de Tiro con Arco con oro y destacadas actuaciones

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Josué Sulvarán se coronó campeón continental Máster +50 varonil, mientras Valentina García Gómez y el cuerpo técnico de Tamaulipas lograron destacadas actuaciones que consolidan al estado como potencia del tiro con arco en México y América.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 06/06/2026 09:25 AM.
En Deportes y editada el 07/06/2026 06:35 AM.