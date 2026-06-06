Tamaulipas brilla en Panamericano de Tiro con Arco con oro y destacadas actuaciones

El Campeonato Panamericano Juvenil y Máster de Tiro con Arco, celebrado en Medellín, Colombia, confirmó a Tamaulipas como una de las entidades más competitivas del continente. Tres representantes del estado – el arquero Josué Sulvarán, la arquera Valentina García Gómez y el entrenador Jorge Payán – sobresalieron dentro de la delegación mexicana.
Josué Sulvarán, campeón continental: En la categoría Máster +50 varonil compuesto, Sulvarán obtuvo la medalla de oro al vencer al puertorriqueño con un marcador de 136‑132 en la gran final. Su victoria le otorgó el título panamericano y lo posicionó como uno de los principales protagonistas mexicanos del torneo.
Valentina García Gómez, nueva marca personal: La joven arquera tampiqueña compitió en la categoría Sub‑21 compuesto, donde finalizó cuarta en la ronda clasificatoria y estableció una marca personal. En la fase final quedó en el octavo lugar individual. En la prueba por equipos femenil Sub‑21, la selección mexicana, integrada en parte por García, quedó cuarta tras perder contra Guatemala en semifinales y contra Estados Unidos en el duelo por la medalla de bronce.
Jorge Payán, dirección técnica exitosa: Designado responsable de las categorías Sub‑21 compuesto varonil y femenil, Payán condujo al equipo mexicano a la victoria en el Sub‑21 varonil compuesto, con Juan Pablo Silva Piñón como campeón. Además, la delegación sumó tres medallas de plata: Luis Esteban Ríos en individual Sub‑21, el equipo mixto Sub‑21 y el equipo varonil Sub‑21.
Estos resultados reflejan el crecimiento sostenido del tiro con arco en Tamaulipas y su influencia a nivel nacional e internacional, consolidando al estado como referente en la disciplina.