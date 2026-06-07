Corea del Sur ya pisa territorio rojiblanco: Verde Valle será su casa en el Mundial

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El presidente de las Chivas, Amaury Vergara, dio la bienvenida oficial a la selección surcoreana en el complejo Verde Valle, destacando la importancia de Guadalajara como sede mexicana del próximo Mundial y anunciando los partidos que disputará Corea del Sur en la ciudad.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 07/06/2026 06:45 AM.
En Deportes y editada el 07/06/2026 07:24 AM.