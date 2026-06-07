Corea del Sur ya pisa territorio rojiblanco: Verde Valle será su casa en el Mundial

Amaury Vergara, presidente del Club Deportivo Guadalajara, recibió de manera oficial a la selección de Corea del Sur en las instalaciones de Verde Valle, designada como base de entrenamientos del equipo asiático de cara al Mundial 2026.
Durante su intervención, Vergara elogió a los “Tigres de Oriente” por su talento y la presencia de jugadores en clubes de élite, y resaltó que Guadalajara es la ciudad anfitriona más mexicana de la Copa del Mundo, sede del emblemático club de las Chivas.
El empresario subrayó que el estadio Guadalajara, construido con el objetivo de albergar un Mundial, está listo para recibir partidos de alto nivel y que la visita de Corea del Sur dejará recuerdos duraderos tanto para los futbolistas como para los aficionados locales.
Asimismo, destacó que las instalaciones de Verde Valle han sido renovadas integralmente para cumplir con los más altos estándares internacionales, garantizando un legado permanente para el club y la comunidad.
Vergara recordó la experiencia de Corea del Sur como coanfitrión del Mundial 2002 y afirmó que el país comprende la responsabilidad de ser sede de un evento de tal magnitud.
El presidente concluyó deseando éxito a la selección surcoreana y a México en la fase de grupos, y los invitó a sentirse como en casa en la ciudad que tanto aman.
El debut de Corea del Sur será el jueves 11 de junio contra Chequia, a las 20:00 horas, en el estadio Guadalajara (Grupo A). Posteriormente, se enfrentarán a México el 18 de junio y cerrarán la fase de grupos contra Sudáfrica fuera de la ciudad, antes de volar a Nuevo León para jugar contra los Bafana Bafana el 24 de junio.