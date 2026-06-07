Volvió Isaac del Toro: así respondió el mexicano en una de las etapas más duras del año

Isaac del Toro regresó al asfalto después de una ausencia de casi dos meses provocada por una lesión muscular sufrida en la Vuelta al País Vasco. El mexicano participó en la etapa inaugural del Tour Auvergne‑Rhône‑Alpes, celebrada en Francia, y cruzó la meta en el 12.º lugar, a 44 segundos del líder Alex Baudin.
El recorrido de 176 km incluyó cuatro puertos, el último de primera categoría (Rousset) a 20 km de la meta, y se perfiló como la prueba más exigente en desnivel acumulado de los últimos años. La fuga del día se formó tras los primeros 20 km y estuvo compuesta por ciclistas como Raúl García Pierna, Álex Díaz, Sergio Samitier, Alex Baudin, Alastair Mackellar, Georg Zimmermann, Mattéo Vercher, George Bennett y Clément Braz. Mantuvieron una ventaja de alrededor de dos minutos sobre el pelotón.
En la última subida, Baudin lanzó un ataque decisivo y llegó solo a la meta, logrando su tercera victoria profesional y la primera en una carrera WorldTour desde agosto de 2024. Le siguieron Ramses Debruyne (Alpecin) y Léo Bisiaux (Decathlon) en el podio, mientras que el grupo de persecución quedó a menos de un minuto del ganador.
Del Toro, que acumuló más de 2,500 km y 19 días de competencia antes de su lesión, mostró buen estado de forma al mantenerse dentro del grupo de los diez mejores, lo que permite valorar sus posibilidades en la clasificación general. El ciclista mexicano comentó que la prueba fue una "buena piedra de toque" para medir su recuperación.
La segunda etapa, la más larga de la carrera (233 km), se disputará este lunes entre Saint‑Martin‑le‑Vinoux y Le Puy‑en‑Velay, con varios puertos puntuables, incluido el ascenso a Saint‑Vidal a 11,8 km de la meta.