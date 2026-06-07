Volvió Isaac del Toro: así respondió el mexicano en una de las etapas más duras del año

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Tras dos meses de recuperación por una lesión muscular, el ciclista mexicano Isaac del Toro compitió en la primera etapa del Tour Auvergne‑Rhône‑Alpes, terminando en el puesto 12 a 44 segundos del líder. El francés Alex Baudin se impuso en solitario y se adjudicó la primera posición general.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 07/06/2026 03:24 PM.
En Deportes y editada el 07/06/2026 03:54 PM.