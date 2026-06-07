La lluvia desafía al Mundial: el partido inaugural podría verse afectado por tormentas

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Intensas lluvias en la Ciudad de México han forzado el aplazamiento de los partidos de los Diablos Rojos y ponen en riesgo la apertura del Mundial 2026 en el Estadio Coloso de Santa Úrsula, según los protocolos de la FIFA y la alerta de la Comisión Nacional del Agua.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 07/06/2026 03:24 PM.
En Deportes y editada el 07/06/2026 03:59 PM.