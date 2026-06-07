Imparable: Marco Verde derrota por nocaut técnico a Camacho en Tijuana

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El medallista de plata en los Juegos Olímpicos de París 2024, Marco Verde, amplió su récord profesional a 6-0 con tres nocauts al derrotar por KO técnico a David Camacho en el quinto asalto, consolidando su dominio en la escena del boxeo mexicano.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 07/06/2026 06:48 AM.
En Deportes y editada el 07/06/2026 07:54 AM.