Imparable: Marco Verde derrota por nocaut técnico a Camacho en Tijuana

Marco Verde, medallista de plata en París 2024, siguió imparable en su debut profesional. El sábado en el Auditorio de Tijuana, el boxeador mexicano venció por nocaut técnico a David "El Superman" Camacho, quien no logró responder en el quinto asalto y fue detenido por el árbitro.
El combate se desarrolló en cinco rondas. Verde impuso su ritmo desde el inicio, lanzando combinaciones precisas en los dos primeros asaltos que dejaron a Camacho sin capacidad de contraataque. En el tercer round cedió momentáneamente la iniciativa, pero recuperó rápidamente el control y, a partir del cuarto, intensificó su pegada con impactos contundentes al rostro del rival.
El público de Tijuana presenció cómo Verde llevó a Camacho contra las cuerdas, aplicando una serie de golpes sin respuesta. Ante la inactividad del mexicano, el árbitro detuvo la pelea, otorgándole a Verde una victoria por KO técnico.
Con este triunfo, Verde eleva su registro profesional a 6‑0, con tres nocauts, y demuestra una evolución notable en su estilo boxístico, combinando velocidad, precisión y potencia. La victoria refuerza su condición de invicto y lo posiciona como una de las promesas más brillantes del boxeo nacional.
La pelea completa está disponible en línea: ver la transmisión.