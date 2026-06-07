México suma oro y tres bronces en el Grand Prix Mundial de Parataekwondo Roma 2026

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La selección mexicana de parataekwondo obtuvo un oro y tres bronces en Roma, consolidando su posición de cara al Mundial 2026 y a la clasificación para Los Ángeles 2028.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 07/06/2026 06:35 AM.
En Deportes y editada el 07/06/2026 06:32 AM.