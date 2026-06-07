México suma oro y tres bronces en el Grand Prix Mundial de Parataekwondo Roma 2026

La delegación mexicana de parataekwondo concluyó su participación en el Grand Prix Mundial de Roma 2026 con un total de cuatro medallas: una de oro y tres de bronce, reafirmando su presencia entre las potencias de la disciplina y acercándose a los objetivos del Campeonato Mundial 2026 y del proceso clasificatorio a los Juegos Paralímpicos de Los Ángeles 2028.
La medalla de oro fue conquistada por Claudia Romero Rodríguez, poblana, en la categoría de -47 kg, lo que le sumó 60 puntos al ranking internacional. En sus declaraciones a la CONADE, la atleta expresó su satisfacción y la importancia de los puntos obtenidos para mantenerse en una posición favorable de cara al Mundial.
Los bronces fueron logrados por Luis Mario Nájera Vleeschower (-80 kg), Jessica Berenice García Quijano (-52 kg) y Fernanda Vargas Fernández (+65 kg). García resaltó que el torneo sirvió como “una probadita” del nivel competitivo que enfrentarán en el Mundial, mientras que Nájera, subcampeón paralímpico de París 2024, subrayó que los puntos obtenidos representan un paso clave hacia su meta de clasificar a Los Ángeles 2028.
El cuerpo técnico, encabezado por las entrenadoras María del Rosario Espinoza y Jannet Alegría Peña, anunció que el próximo reto será el Abierto de Chuncheon, Corea del Sur, programado para los días 7 y 8 de julio. Posteriormente, los atletas competirán en las siguientes etapas del circuito Grand Prix: la segunda serie en Corea (septiembre), la tercera en París (octubre) y la final en Kazajistán (noviembre).
Todo el plan de preparación está orientado a llegar en óptimas condiciones al Campeonato Mundial de Parataekwondo 2026, previsto para finales de año. Mientras tanto, el equipo regresará a México para retomar entrenamientos en el Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento (CNAR), donde continuará su preparación con miras a impactar positivamente en el ranking internacional y asegurar su participación en los próximos Juegos Paralímpicos.