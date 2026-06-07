Gavin Yates-Lyons, joven talento del deporte, muere tras quedar en fuego cruzado en Florida

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El joven de 18 años, futuro jugador de Ball State University, falleció una semana después de ser herido de gravedad en un tiroteo ocurrido el 24 de mayo en un estacionamiento de Florida, mientras celebraba su graduación.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 07/06/2026 03:33 PM.
En Deportes y editada el 07/06/2026 04:38 PM.