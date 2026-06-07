República Checa inicia su preparación en EE. UU. con la mira puesta en México

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La selección checa llegó a Dallas y estableció su centro de operaciones en el Texas Health Mansfield Stadium, donde combina entrenamientos intensos con actividades de integración. El objetivo es afinar los últimos detalles antes de la fase de grupos, donde su primer reto será contra México en el Estadio Azteca.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 07/06/2026 06:48 AM.
En Deportes y editada el 07/06/2026 07:57 AM.