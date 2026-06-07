Mexicano Samuel Natera Jr. debuta en Grandes Ligas con sólida actuación frente a Dodgers

...

El lanzador mexicano Samuel Natera Jr se convirtió en el número 154 de su país en jugar en las Grandes Ligas al debutar el 5 de junio de 2026 con Los Angeles Angels contra los Dodgers. En dos entradas sin imparables y con tres ponches, Natera dejó una primera impresión prometedora y marcó el regreso de un pelotero chihuahuense a la MLB.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 07/06/2026 03:29 PM.
En Deportes y editada el 07/06/2026 04:22 PM.