Mexicano Samuel Natera Jr. debuta en Grandes Ligas con sólida actuación frente a Dodgers

Los Angeles Angels incluyeron a Samuel Natera Jr. en su roster de 40 jugadores y, el sábado 5 de junio, lo enviaron al montículo contra los Los Angeles Dodgers en el clásico de la ciudad. El joven lanzador, de 24 años, ingresó en la cuarta entrada y trabajó dos innings sin permitir carreras, acumulando tres ponches y demostrando control y madurez en su primera aparición en la Major League Baseball.
Con este debut, Natera se suma a la lista de mexicanos que han jugado en la MLB, convirtiéndose en el 154.º. Su llegada también representa el regreso de un pelotero de Chihuahua a la máxima categoría, después de Luis Carlos Rivera, quien también era pitcher. Además, es el segundo debutante mexicano de la temporada 2026, luego de Brandon Valenzuela, quien debutó con los Toronto Blue Jays el 4 de abril.
Samuel Natera Jr. cursó sus estudios en el Lydia Patterson Institute College Prep School en El Paso, Texas, donde inicialmente jugó como primera base y practicó baloncesto. A los 17 años cambió a lanzador, posición en la que destacó como Atleta del Año y MVP en ambas disciplinas. Continuó su desarrollo en la Universidad Estatal de Nuevo México, donde en 2021 lanzó 49 entradas con una efectividad de 6.47 y, en 2022, pese a lesiones, registró 44 ponches en 44 entradas con una efectividad de 6.92.
Seleccionado por los Angels en la 17ª ronda del draft de 2022 (n.º 508 global) y firmado con un bono de 125,000 dólares, Natera inició su carrera profesional en 2023 con los High‑A Tri‑City Dust Devils, logrando una efectividad de 4.20 en 20 aperturas. En 2024 mantuvo una efectividad de 0.60 en cinco partidos y destacó en la Arizona Fall League con una ERA de 0.75. En 2025 ascendió de Double‑A (Rocket City Trash Pandas) a Triple‑A (Salt Lake Bees), acumulando récords y efectividades competitivas que le valieron el llamado al cuadro mayor.
En la temporada 2026, Natera volvió a Triple‑A Salt Lake, donde registró 5 victorias, una ERA de 3.00, 44 ponches y un salvamento en 20 apariciones antes de ser promocionado al equipo mayor. Su debut contra los Dodgers no solo abre una nueva etapa en su carrera, sino que también refuerza la creciente presencia del talento mexicano en el béisbol profesional.