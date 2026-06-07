"Estuve a punto de morir": Simone Biles rompe el silencio sobre su reciente hospitalización

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La gimnasta olímpica estadounidense, siete veces medallista de oro, confirmó en Instagram que una emergencia médica la dejó a un paso de la muerte, describiéndola como la experiencia más aterradora de su vida.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 07/06/2026 03:26 PM.
En Deportes y editada el 07/06/2026 04:10 PM.