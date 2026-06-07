"Estuve a punto de morir": Simone Biles rompe el silencio sobre su reciente hospitalización

La gimnasta estadounidense Simone Biles, siete medallas de oro olímpicas y figura emblemática del deporte, informó este sábado que estuvo a un paso de la muerte tras una emergencia médica que la obligó a ser internada en un hospital. En una publicación de Instagram, la atleta de 29 años mostró una foto de su muñeca con varias pulseras de hospital y escribió que la experiencia fue "una de, si no la más, aterradora de mi vida".
El mensaje, que no especificó la causa de la hospitalización, generó una ola de preocupación entre seguidores y la comunidad deportiva. Biles añadió que, aunque se recupera, el episodio le recordó la fragilidad de la vida y la importancia de atender su salud integral.
Esta no es la primera vez que la gimnasta enfrenta problemas de salud. En los Juegos de Tokio 2021, se retiró de varias pruebas tras sufrir los "twisties", un trastorno que afecta la percepción espacial y el control motor de los gimnastas. Sin embargo, logró regresar a la élite y obtuvo tres títulos olímpicos en París 2024, demostrando una notable recuperación.
Los seguidores de Biles y los medios de comunicación han solicitado mayor información sobre su estado, pero la atleta ha pedido respeto a su privacidad mientras se concentra en su recuperación.
Simone Biles continúa siendo una voz influyente en la lucha por la salud mental y física de los deportistas, y su reciente experiencia subraya la necesidad de apoyo integral para los atletas de alto rendimiento.