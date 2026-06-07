Sudáfrica cierra preparación con otro tropiezo y preocupa rumbo al Mundial 2026

La selección sudafricana concluyó su última jornada de preparación para el Mundial 2026 con un empate 1-1 frente a Jamaica en el Estadio Hidalgo, ante público inexistente. El resultado, lejos de aportar confianza, expuso nuevamente las debilidades del conjunto dirigido por Hugo Broos.
En la primera mitad, Sudáfrica mostró destellos de creatividad y logró abrir el marcador gracias a Oswin Appollis, quien se convirtió en la chispa ofensiva del partido. Sin embargo, la falta de contundencia y los errores defensivos reaparecieron en los minutos finales, permitiendo a Jamaica igualar el marcador y cerrar el encuentro sin vencedores.
Este empate mantiene la racha negativa del equipo africano: son cinco partidos sin victoria en lo que va del año. La ausencia de triunfos en los amistosos de preparación evidencia un problema estructural que preocupa tanto al cuerpo técnico como a la afición. La falta de efectividad ofensiva es evidente; mientras Appollis brilló, Lyle Foster, principal referente del ataque, quedó en deuda tras fallar un penal decisivo contra Nicaragua.
Con este panorama, los Bafana Bafana llegan al Mundial con más dudas que certezas. Su debut será contra México en el Estadio Azteca, donde deberán elevar su nivel para romper la mala racha y evitar que la presión del grupo, donde México es favorito, los supere.
En conclusión, Sudáfrica afronta la Copa del Mundo con ilusión, pero consciente de que necesita una mejora sustancial en ambos extremos del campo para competir en el torneo de máxima exigencia.