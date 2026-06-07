Sudáfrica cierra preparación con otro tropiezo y preocupa rumbo al Mundial 2026

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Los Bafana Bafana cerraron su última fase de preparación con un empate sin goles de ventaja contra Jamaica, manteniendo una racha de cinco partidos sin victoria y generando incertidumbre antes de su debut contra México en el Estadio Azteca.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 07/06/2026 06:46 AM.
En Deportes y editada el 07/06/2026 07:35 AM.