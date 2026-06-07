Polémica en Monterrey: Suecia busca abandonar el CET tras quejas de Japón

Según reportes difundidos el 7 de junio de 2026, la selección de Suecia habría solicitado a la FIFA que cambie la sede de sus entrenamientos en Monterrey, abandonando las instalaciones del Centro de Entrenamiento Tigres (CET) y trasladándose al complejo deportivo El Barrial, propiedad de los Rayados.
La iniciativa se produciría después de que Japón expresara su inconformidad con el césped y las condiciones de seguridad del CET, calificándolas como insuficientes para una Copa del Mundo. Los directivos nipones, al revisar el terreno, consideraron que no cumplía con los estándares exigidos por la FIFA, lo que abrió un debate sobre la idoneidad de los campos universitarios de la zona.
El reporte de Willie González indica que Suecia, al observar la respuesta de Japón y las referencias positivas sobre El Barrial, habría optado por este complejo como alternativa. El Barrial cuenta con canchas homologadas por la FIFA, hotel de concentración, áreas médicas y una infraestructura considerada una de las más completas del fútbol mexicano, similar al Estadio BBVA, donde los suecos debutarán contra Túnez.
Si bien la FIFA no ha emitido una confirmación oficial, la posible reubicación subraya la influencia que ejercen los requisitos de calidad y seguridad sobre la logística del torneo. Asimismo, refuerza la percepción de que El Barrial se ha convertido en el “salvavidas” del Mundial 2026 en Monterrey, contrastando con las carencias percibidas del CET y consolidando la reputación de los Rayados como anfitriones de primer nivel.
La situación también plantea interrogantes sobre la capacidad de la organización del Mundial para atender las demandas de los equipos y garantizar instalaciones uniformes en todas las sedes, un desafío que la FIFA deberá gestionar antes del inicio del torneo.