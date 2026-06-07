Polémica en Monterrey: Suecia busca abandonar el CET tras quejas de Japón

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Fuentes cercanas al entorno de la selección sueca indican que ha pedido a la FIFA trasladar sus entrenamientos fuera del Centro de Entrenamiento Tigres (CET) y ubicar‑se en el complejo El Barrial, siguiendo el precedente abierto por Japón. La petición, aún no confirmada oficialmente, pone en relieve las exigencias de infraestructura que imponen los equipos de alto nivel para la Copa del Mundo 2026.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 07/06/2026 06:47 AM.
En Deportes y editada el 07/06/2026 07:40 AM.