Alexander Zverev se corona campeón de Roland‑Garros 2026 tras vencer a Flavio Cobolli

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El tenista alemán, número tres del ranking mundial, rompió su racha de finales perdidas y ganó su primer Grand Slam al derrotar al italiano Flavio Cobolli en una épica final de cinco sets (6‑1, 4‑6, 6‑4, 6‑7 (5‑7), 6‑1).

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 07/06/2026 03:28 PM.
En Deportes y editada el 07/06/2026 04:17 PM.