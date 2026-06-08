Claudia Sheinbaum encabeza el abanderamiento de la Selección Mexicana antes del Mundial 2026

En un acto protocolario celebrado el 8 de junio de 2026 en el Centro de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana de Fútbol, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, entregó la bandera nacional a los integrantes de la Selección Mexicana que disputarán el Mundial de la FIFA 2026. La ceremonia, tradicional antes de eventos internacionales como Juegos Olímpicos o campeonatos mundiales, subraya el apoyo del Estado a los deportistas y refuerza el sentido de pertenencia y unidad nacional.
Durante el evento, los jugadores, el cuerpo técnico y autoridades deportivas reafirmaron su compromiso con los valores y la identidad mexicana, reconociendo que portar la bandera implica orgullo, disciplina y la responsabilidad de representar a millones de mexicanos en el escenario mundial.
El técnico Javier Aguirre, designado para dirigir al conjunto anfitrión, presentó una convocatoria que combina juventud y experiencia, con futbolistas que militan tanto en la Liga MX como en clubes europeos y asiáticos. La lista oficial incluye porteros, defensas, mediocampistas y delanteros, todos alineados para buscar un papel destacado en el torneo que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.
El abanderamiento, además de ser un estímulo emocional para los atletas, constituye un reconocimiento a la trayectoria y liderazgo de los seleccionados, quienes encabezarán la delegación en desfiles y actos oficiales. Con este respaldo institucional, México inicia su participación en el Mundial 2026 con la convicción de competir con integridad y representar al país con la mayor dignidad.