Claudia Sheinbaum encabeza el abanderamiento de la Selección Mexicana antes del Mundial 2026

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, lideró la ceremonia de abanderamiento de la Selección Nacional de fútbol en el Centro de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana, marcando el respaldo institucional al equipo que competirá como anfitrión en el Mundial 2026.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 08/06/2026 01:22 PM.
En Deportes y editada el 08/06/2026 01:56 PM.