Christian Eriksen evoluciona favorablemente tras colapsar en amistoso con Dinamarca

...

El médico de la selección danesa confirmó que el mediocampista de 34 años está de buen ánimo y pronto abandonará el Hospital Universitario de Odense, donde fue atendido después de colapsar a los 65 minutos del amistoso contra Ucrania.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 08/06/2026 04:44 PM.
En Deportes y editada el 08/06/2026 09:48 PM.