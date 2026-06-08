Florentino Pérez es reelegido y promete más títulos para el Real Madrid

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El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, confirmó su victoria en las elecciones internas y declaró que seguirá trabajando para defender al club, impulsar la conquista de títulos y mantener la grandeza del Santiago Bernabéo. Su mandato se extenderá hasta 2030, tras haber liderado al equipo en dos periodos anteriores.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 08/06/2026 05:26 AM.
En Deportes y editada el 08/06/2026 05:46 AM.