Florentino Pérez es reelegido y promete más títulos para el Real Madrid

Florentino Pérez, ganador de las elecciones a la presidencia del Real Madrid, reiteró este lunes su compromiso de seguir defendiendo al club blanco y de trabajar para que continúe ganando títulos, al tiempo que mantiene el orgullo por el estadio Santiago Bernabéu, considerado el mejor del mundo.
El anuncio se realizó en un salón abarrotado del hotel que sirvió como sede de su candidatura, donde los asistentes corearon "presidente, presidente" y aplaudieron su discurso. Pérez confirmó su victoria sobre Enrique Riquelme, calificándola como "el segundo mejor resultado de la historia" antes de la publicación oficial de los resultados.
En su intervención, el presidente destacó la unidad institucional y el respaldo de los socios, quienes, según él, "se han expresado libremente para decidir el futuro del club". Asimismo, elogió al Santiago Bernabéu y al cuerpo técnico, resaltando al entrenador José Mourinho como "uno de los mejores entrenadores del mundo".
El nuevo mandato de Pérez, que se prolongará hasta 2030, se suma a sus anteriores periodos al frente del club: de 2000 a 2006 y, nuevamente, desde 2009. Durante esas etapas, el dirigente impulsó la modernización del Bernabéu, la expansión de la marca Real Madrid y la consecución de múltiples títulos nacionales e internacionales.
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