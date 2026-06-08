Fulham pone a Raúl Jiménez en la lista de salida pese a su temporada histórica

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El Fulham anunció que Raúl Jiménez será agente libre tras una temporada histórica con 31 goles y 14 penales perfectos. El artículo analiza su desempeño, el impacto de su partida y los posibles destinos que podrían interesarle.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 08/06/2026 01:23 PM.
En Deportes y editada el 08/06/2026 01:59 PM.