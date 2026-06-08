Fulham pone a Raúl Jiménez en la lista de salida pese a su temporada histórica

Fulham comunicó oficialmente, a través de sus redes sociales, la lista de jugadores transferibles para la próxima campaña, entre los que se encuentra el delantero mexicano Raúl Jiménez, quien quedará libre de contrato.
El club londinense agradeció la entrega y dedicación de sus futbolistas, y deseó éxito en sus futuras etapas profesionales. La salida de Jiménez sorprende, pues fue uno de los jugadores más productivos del conjunto, con actuaciones regulares y decisivas.
En conclusión, la salida de Raúl Jiménez marca el fin de una etapa exitosa en Londres y abre un nuevo capítulo en su carrera, con varias opciones atractivas que podrían definir su próximo destino.