España desata la euforia en Puebla antes de su último ensayo rumbo al Mundial

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Miles de seguidores mexicanos se agolparon en Puebla para recibir a la Furia Roja, su primera visita en 40 años, antes del amistoso contra Perú que se jugará el 8 de junio en el Estadio Cuauhtémoc, en el marco de los preparativos para el Mundial 2026.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 08/06/2026 09:18 AM.
En Deportes y editada el 08/06/2026 09:27 AM.