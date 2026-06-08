España desata la euforia en Puebla antes de su último ensayo rumbo al Mundial

La Real Federación Española de Fútbol describió como "irreal" el masivo recibimiento que la Selección de España obtuvo en Puebla, donde cientos de miles de aficionados esperaron frente al hotel del plantel, marcando su regreso a México después de cuatro décadas.
El encuentro amistoso contra Perú, programado para el lunes 8 de junio en el Estadio Cuauhtémoc, se ha convertido en el foco de atención tanto en la ciudad poblana como a nivel nacional, sirviendo como último ensayo antes del inicio del Mundial 2026. La transmisión en vivo será a cargo de ESPN México a partir de las 19:45, precedida por una edición especial de Fútbol Picante que analizará los aspectos tácticos de ambas selecciones.
España llega a la cita con la presión de consolidarse como una de las favoritas del torneo, tras un empate reciente que dejó dudas sobre su rendimiento. El técnico Luis de la Fuente y sus jugadores buscan afinar detalles y validar su esquema de juego antes del debut mundialista.
Por su parte, Perú, eliminado del Mundial, llega al amistoso tras vencer 2-1 a Haití, un resultado que, aunque no altera su eliminación, permite al conjunto sudamericano probar nuevas variantes tácticas y mantener la motivación del grupo.
El regreso de la Furia Roja a tierras aztecas rememora la última visita en 2010, cuando se enfrentó a México en el centenario de la independencia. Esta vez, la expectación es mayor, pues la ciudad de Puebla se vuelve el escenario de un momento histórico para los aficionados que, con banderas y cánticos, demostraron su apoyo incondicional al equipo español.