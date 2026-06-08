Gobierno y FMF presentan plan nacional de formación rumbo al Mundial 2026

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A tres días del inicio del Mundial 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum se reunió con los dirigentes de la Liga MX y la Federación Mexicana de Fútbol en Palacio Nacional para anunciar un plan federal que busca dejar un legado formativo en la niñez a través del fútbol, con énfasis en la inclusión de niñas y jóvenes de comunidades vulnerables.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 08/06/2026 08:40 AM.
En Deportes y editada el 08/06/2026 08:56 AM.