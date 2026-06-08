Gobierno y FMF presentan plan nacional de formación rumbo al Mundial 2026

En la mañana del lunes, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, recibió en el Salón de los Pasos Perdidos a los presidentes de la Liga MX y la Federación Mexicana de Fútbol (FMF), encabezados por Mikel Arriola, para delinear el papel social del Mundial 2026 y presentar el programa nacional de formación futbolística.
Sheinbaum subrayó que el objetivo del gobierno es transformar el torneo en un legado formativo que beneficie a la niñez mexicana, especialmente a los sectores más vulnerables. El plan, desarrollado en conjunto con la CONADE, la SEP y la FIFA, se basa en una cadena de desarrollo que parte de la educación infantil y culmina en el alto rendimiento.
Para 2026, el gobierno y la FMF buscarán consolidar la plataforma de iniciación gratuita dirigida a docentes, madres, padres y entrenadores, garantizando que ningún talento quede fuera del proceso de formación.
La reunión concluyó con el compromiso de ambas partes de trabajar de la mano para que el Mundial 2026 deje una huella perdurable en la sociedad mexicana, más allá del espectáculo deportivo.