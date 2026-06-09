Marcelo Flores se pierde el Mundial 2026 y este será el nuevo refuerzo de Canadá

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La selección canadiense confirmó la baja del delantero Marcelo Flores, operado por rotura de ligamento cruzado anterior, y anunció la incorporación de Jayden Nelson (Austin FC) como su reemplazo de último minuto antes del inicio del Mundial en territorio canadiense.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 09/06/2026 01:10 PM.
En Deportes y editada el 09/06/2026 01:15 PM.