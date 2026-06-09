Marcelo Flores se pierde el Mundial 2026 y este será el nuevo refuerzo de Canadá

La Federación Canadiense de Fútbol informó que Marcelo Flores, delantero de Tigres UANL, quedará fuera del Mundial de la FIFA 2026 tras ser operado el 5 de junio por una rotura del ligamento cruzado anterior (ACL) sufrida en la final de la Concachampions 2026 contra Toluca.
Flores, quien había asegurado su puesto en la convocatoria definitiva tras cambiar de asociación para representar a su país natal, comunicó su lesión a través de sus redes sociales, agradeciendo el apoyo recibido y prometiendo volver más fuerte.
Ante la imposibilidad de contar con uno de sus jugadores más prometedores, el cuerpo técnico canadiense utilizó la normativa de la FIFA para efectuar un cambio obligatorio y anunció la incorporación de Jayden Nelson, atacante del Austin FC, quien se sumará al plantel para el debut del equipo el 12 de junio contra Bosnia y Herzegovina en Toronto.
El mediocampista Stephen Eustaquio (Porto) destacó la necesidad de transformar la adversidad en motivación extra para los anfitriones, subrayando el deseo de honrar a la afición canadiense.
Con el torneo a escasos días, Canadá afrontará el certamen con un plantel renovado, buscando convertir la ausencia de Flores en una oportunidad para dejar una huella memorable en su propio territorio.