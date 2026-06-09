Esteban Solari abandona Pachuca y se perfila como nuevo técnico de los Pumas

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El entrenador argentino, quien llevó a los Tuzos a semifinales y a un cuarto puesto en el Clausura 2026, ha sido desvinculado de Pachuca. Fuentes indican que su próximo destino podría ser la Universidad Nacional, club donde jugó en 2007‑2008.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 09/06/2026 11:17 AM.
En Deportes y editada el 09/06/2026 11:29 AM.