Esteban Solari abandona Pachuca y se perfila como nuevo técnico de los Pumas

Pachuca confirmó la salida de Esteban Solari mediante un comunicado oficial publicado en sus redes sociales, donde lamentó no haber alcanzado un acuerdo que garantizara la continuidad del técnico argentino. El club agradeció el trabajo del cuerpo técnico y deseó éxito en sus futuros proyectos.
Solari tomó las riendas de los Tuzos en la fase final del Apertura 2025, tras la destitución de Jaime Lozano. A pesar de llegar en un contexto de presión, logró una victoria inaugural 3‑1 contra Pumas en el Play‑In y condujo al equipo a semifinales en el torneo anterior. En el Clausura 2026, bajo su dirección, Pachuca cerró la fase regular en la cuarta posición con 31 puntos, venció a Toluca en cuartos de final y fue eliminado por Pumas.
La afición hidalguense expresó su inconformidad ante la decisión, reconociendo la recuperación de la identidad del equipo que se había perdido tras la salida de Guillermo Almada. La directiva, sin embargo, optó por no renovar el contrato de Solari.
Según informó el periodista José Ramón Fernández, Esteban Solari se perfila como el candidato favorito para asumir la dirección técnica de los Pumas. El argentino mantiene una relación especial con la Universidad Nacional, donde jugó entre 2007 y 2008, y conoce la cultura y los valores del club, lo que podría facilitar su adaptación.
De concretarse el nombramiento, Pachuca perdería a uno de los entrenadores más exitosos de la última temporada, mientras que los Pumas contarían con un técnico que combina experiencia internacional y vínculo histórico con la institución.