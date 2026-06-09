Gabriela López iguala a Lorena Ochoa con histórico segundo lugar en el US Women’s Open 2026

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La golfista mexicana Gabriela López terminó empatada en el segundo puesto del US Women’s Open 2026, a un golpe de la ganadora Nelly Korda, marcando el mejor desempeño de México en un major femenino desde la era de Lorena Ochoa.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 09/06/2026 08:29 AM.
En Deportes y editada el 09/06/2026 09:42 AM.