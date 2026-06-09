Gilberto Mora renueva con Xolos de Tijuana: apuesta al talento juvenil de cara al Mundial 2026

...

El mediocampista mexicano de 17 años, Gilberto Mora, firmó una extensión de tres temporadas con Club Tijuana, recibió el dorsal diez y se perfila como el jugador más joven del Mundial 2026, con cláusulas que facilitan su futuro paso a Europa.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 09/06/2026 11:54 AM.
En Deportes y editada el 09/06/2026 11:57 AM.