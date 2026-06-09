Gilberto Mora renueva con Xolos de Tijuana: apuesta al talento juvenil de cara al Mundial 2026

Club Tijuana oficializó la renovación de Gilberto Mora, mediocampista de 17 años, por tres temporadas que lo mantendrán en la institución hasta 2027. El acuerdo, calificado por la directiva como el más importante en la historia de los Xolos, incluye la asignación del emblemático dorsal diez, símbolo de liderazgo y confianza.
Con la firma, Mora asegura su participación en la convocatoria definitiva de la Copa Mundial de la FIFA 2026, donde será el futbolista más joven entre los 1,248 registrados. El contrato también incorpora una cláusula que facilitará su posible traspaso a una liga europea cuando se presente la oportunidad adecuada.
El presidente del club, Jorge Alberto, destacó no solo el talento deportivo de Mora, sino también su carácter, humildad y ambición, calificándolo como un “magnífico embajador” del equipo. Por su parte, la representante del jugador, Rafaela Pimenta, subrayó la importancia de que el joven pueda demostrar sus cualidades en el escenario más grande del fútbol, disputado en territorio nacional.
Durante su corta trayectoria, Mora ya ha batido varios récords: es el goleador más joven de la Liga MX, el debutante más joven con la selección mexicana y el futbolista más joven en levantar un título internacional absoluto tras la Copa Oro de la CONCACAF.
El jugador agradeció el respaldo del club, afirmando que le motiva a seguir trabajando y a dar lo mejor de sí tanto para Xolos como para México en el Mundial. La directiva, a su vez, ve la renovación como una apuesta estratégica a largo plazo que vincula la proyección internacional del talento con la visión de crecimiento del club.
El futuro de Gilberto Mora está ahora centrado en el proceso mundialista bajo la dirección de Javier Aguirre y en consolidarse como una promesa del fútbol internacional, con la mira puesta en una eventual incursión en el fútbol europeo.