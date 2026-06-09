Fuerte respuesta al Canelo: Hamzah Sheeraz le pone un alto y rechaza que le impongan rivales

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El campeón británico de peso supermediano, Hamzah Sheeraz, desestimó la propuesta de Saúl “Canelo” Álvarez de enfrentar primero a Osleys Iglesias antes de un posible duelo, afirmando que nadie puede imponerle rivales y que seguirá su camino sin depender de ese combate.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 09/06/2026 01:10 PM.
En Deportes y editada el 09/06/2026 01:51 PM.