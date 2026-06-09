Fuerte respuesta al Canelo: Hamzah Sheeraz le pone un alto y rechaza que le impongan rivales

Hamzah Sheeraz dejó sin palabras a Saúl "Canelo" Álvarez tras la sugerencia del mexicano de que el británico debería medirse primero contra Osleys Iglesias antes de considerar un enfrentamiento directo. En una entrevista concedida a talkSPORT Boxing, el campeón de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) en la categoría supermediana, que obtuvo el título en mayo de 2025 al noquear a Alem Begic en dos asaltos, respondió que “simplemente tengo que ignorarlo” y que nadie tiene derecho a dictarle sus rivales.
Sheeraz recordó su ascenso meteórico tras el nocaut contra Edgar Berlanga, quien también fue rival de Canelo, lo que había avivado los rumores de un posible cruce entre ambos. Sin embargo, el británico subrayó que su objetivo es avanzar en su carrera sin depender de la voluntad de otro boxeador, aunque reconoce el respeto que le tiene al campeón mexicano.
El pugilista británico declaró que, de concretarse la pelea, sería una oportunidad favorable, pero que, en caso contrario, continuará persiguiendo sus metas deportivas sin distracciones externas. Mientras tanto, la atención de Canelo se dirige a su próximo combate contra Christian Mbilli el 12 de septiembre en Riad, Arabia Saudí, donde defenderá el título del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en la división de 168 libras, tras la derrota ante Terence Crawford que le obligó a replantear su trayectoria.
El enfrentamiento en Arabia Saudí representa la oportunidad de que el jalisciense recupere protagonismo y demuestre su vigencia en la categoría supermediana, mientras Sheeraz sigue consolidándose como una amenaza en la élite mundial.