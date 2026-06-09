J Balvin y Kaká cierran el Tour del Trofeo de la Copa Mundial 2026 en Monterrey

En una noche que fusionó la pasión por el fútbol y la música, el Parque Fundidora se convirtió en el epicentro del cierre del Tour Internacional del Trofeo de la Copa Mundial 2026. Miles de asistentes disfrutaron de un espectáculo que contó con la participación del reguetonero colombiano J Balvin como artista principal y del exfutbolista brasileño Ricardo Kaká, leyenda de la FIFA y campeón del mundo en 2002.
El acto oficial, a las 22:09 horas, incluyó la presentación de la Copa Mundial de la FIFA, con la presencia de Louis Balat, presidente de Coca‑Cola México; el gobernador de Nuevo León, Samuel García, y su esposa Mariana Rodríguez. Kaká tomó el micrófono mientras la multitud coreaba su nombre al ritmo de la tradicional porra de los estadios.
Antes del anuncio del trofeo, J Balvin subió al escenario y abrió con su éxito mundial “Mi gente”, seguido de “Tonto” y “La Canción”, elevando la temperatura del recinto. Tras la presentación del trofeo, el cantante regresó acompañado de los artistas que habían actuado durante la tarde – Pedro Sampaio, Amber Mark y el guitarrista Pablo Hurtado – para interpretar en vivo, por primera vez, “Jump”, canción oficial de la Copa Mundial 2026.
El concierto culminó con una explosión de energía: los asistentes saltaron, bailaron y cantaron al unísono, cerrando la velada con broche de oro y consolidando a Monterrey como una de las sedes potenciales para la justa mundialista de 2026.