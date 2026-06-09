J Balvin y Kaká cierran el Tour del Trofeo de la Copa Mundial 2026 en Monterrey

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Miles de regiomontanos celebraron el cierre del Tour Internacional del Trofeo de la Copa Mundial 2026 en el Parque Fundidora, con la actuación estelar de J Balvin y la presencia del exfutbolista brasileño Kaká. El evento, que incluyó la presentación oficial del trofeo y el debut en vivo de la canción oficial “Jump”, reforzó la candidatura de Monterrey como sede de la próxima Copa del Mundo.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 09/06/2026 08:27 AM.
En Deportes y editada el 09/06/2026 09:46 AM.