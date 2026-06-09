Jonathan Dos Santos se despide del América: los títulos que conquistó con las Águilas

La reestructuración del Club América avanza tras la salida del técnico André Jardine y ahora confirma la partida de uno de sus referentes más emblemáticos: Jonathan Dos Santos.
El club comunicó oficialmente, a través de sus plataformas digitales, la conclusión del vínculo con el mediocampista, resaltando su aporte tanto dentro como fuera de la cancha durante la etapa más exitosa de la institución en la última década.
El club inicia ahora una nueva etapa de cambios, mientras Jonathan Dos Santos se marcha con la certeza de haber dejado una huella imborrable en la historia de las Águilas.