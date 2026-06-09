Jonathan Dos Santos se despide del América: los títulos que conquistó con las Águilas

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El mediocampista mexicano anuncia su salida del Club América tras cuatro años de participación, en los que sumó cinco campeonatos oficiales, más de 100 partidos y se consolidó como líder del vestuario durante la era tricampeona del club.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 09/06/2026 08:30 AM.
En Deportes y editada el 09/06/2026 09:52 AM.