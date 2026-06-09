Ajolote Paco predice triunfo de México en el Mundial 2026 ante Sudáfrica

En los últimos días, la atención de aficionados y usuarios de redes sociales se ha centrado en Paco, un ajolote que ha sido presentado como la mascota encargada de anticipar resultados de la Copa del Mundo 2026. En su primer pronóstico, el animal se inclinó hacia la bandera mexicana al elegir entre dos emblemas colocados en extremos opuestos de una pecera, lo que ha sido interpretado como una señal favorable para la Selección Nacional en su partido inaugural contra Sudáfrica.
El encuentro está programado para el 11 de junio en el renovado Estadio Ciudad de México, sede de la ceremonia de apertura y del primer partido del torneo, organizado conjuntamente por México, Estados Unidos y Canadá. La rápida difusión del video de Paco generó una ola de entusiasmo entre los seguidores del fútbol, que ahora lo siguen como una posible figura de referencia durante la competencia.
No obstante, la publicación también suscitó dudas. Varios internautas señalaron que la bandera de Sudáfrica aparece a la izquierda y la de México a la derecha, una disposición que, según ellos, favorece al anfitrión y sugiere la posibilidad de una edición mediante herramientas de inteligencia artificial. Hasta la fecha, no hay confirmación oficial que respalde estas sospechas.
La aparición de Paco evoca la memoria del Pulpo Paul, la mascota que alcanzó fama mundial durante la Copa del Mundo de 2010 en Sudáfrica al acertar en la mayoría de sus predicciones, incluida la victoria de España en la final. Dieciséis años después, Paco busca replicar ese fenómeno mediático, coincidencia que resulta aún más llamativa dado que el rival inaugural de México será precisamente Sudáfrica, el mismo país donde Paul se hizo famoso.
El partido inaugural tendrá un componente histórico adicional: se jugará en el Estadio Azteca, que se convertirá en el primer recinto del mundo en albergar tres partidos inaugurales de una Copa del Mundo. La expectativa está puesta tanto en la actuación de la selección mexicana como en la precisión de la predicción de Paco.
Mientras el silbatazo inicial se acerca, la pregunta que queda en el aire es si la curiosa mascota acertará su pronóstico o si su gesto quedará como una anécdota más en la crónica del Mundial 2026.