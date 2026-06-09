Ajolote Paco predice triunfo de México en el Mundial 2026 ante Sudáfrica

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El anfibio mexicano, presentado como la nueva mascota adivinadora, eligió la bandera de México en su primer pronóstico para el partido inaugural del Mundial 2026, despertando comparaciones con el famoso Pulpo Paul y controversia sobre la autenticidad del video.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 09/06/2026 10:24 AM.
En Deportes y editada el 09/06/2026 10:36 AM.