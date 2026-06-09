Efraín Juárez deja la dirección técnica de Pumas tras perder la final ante Cruz Azul

El Club Universidad Nacional (Pumas) informó el 8 de junio de 2026 que Efraín Juárez ha concluido su etapa como director técnico del primer equipo, tras la derrota en la final del Apertura 2026 contra Cruz Azul en el Estadio Olímpico Universitario.
En un comunicado oficial, la directiva señaló que Juárez, luego de conversar con los dirigentes, decidió “hacerse a un lado” para permitir que el club busque una nueva dirección técnica. El anuncio coincidió con la ceremonia de entrega del subcampeonato, donde se destacó la necesidad de “continuar trabajando con la misma determinación que exige nuestra historia y afición”.
El club agradeció a Juárez por su labor y le deseó éxito en sus futuros proyectos personales y profesionales. Asimismo, se subrayó que la institución iniciará de inmediato el proceso de búsqueda de un nuevo entrenador que conduzca a Pumas a los objetivos deportivos que la institución persigue.
Con la salida de Juárez, Pumas se queda sin director técnico para la siguiente fase del torneo, lo que plantea un reto importante para la directiva y la afición, que espera una pronta solución que mantenga la competitividad del equipo.