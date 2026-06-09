Efraín Juárez deja la dirección técnica de Pumas tras perder la final ante Cruz Azul

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La directiva del Club Universidad Nacional anunció oficialmente la terminación del vínculo con el entrenador Efraín Juárez, quien dejó el cargo después de la derrota en la final contra Cruz Azul.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 09/06/2026 08:21 AM.
En Deportes y editada el 09/06/2026 08:57 AM.