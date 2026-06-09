¡Vuelve a casa! Raúl Jiménez ya firmó con los Wolves para buscar el ascenso a la Premier League

Un día después de que se confirmara la salida de Raúl Jiménez del Fulham, fuentes inglesas revelaron que el atacante mexicano ha llegado a un acuerdo para reincorporarse a Wolverhampton Wanderers una vez finalice la Copa del Mundo 2026.
El periodista Liam Keen, especializado en la actualidad del club, informó que las negociaciones avanzaron positivamente y que el contrato, ya cerrado, contempla una duración inicial de dos temporadas, con una cláusula de extensión por un año más. Además, Jiménez habría superado ya los exámenes médicos requeridos.
Representantes de los Wolves viajaron recientemente a la Ciudad de México para reunirse con el futbolista y ultimar los detalles de la operación, según el mismo reporte.
El regreso tiene un fuerte componente simbólico: en Wolverhampton, Jiménez vivió la etapa más destacada de su carrera europea, convirtiéndose en el máximo anotador del club en la Premier League y en una de sus figuras más queridas. Ahora, a sus 35 años, volverá a un equipo que compite en el Championship tras descender en la última temporada, donde terminó último con apenas 20 puntos.
La experiencia y liderazgo del delantero podrían ser clave para el proyecto de reconstrucción del club, que aspira a regresar a la máxima categoría. Jiménez debutó en Wolves en 2018, inicialmente como préstamo del Benfica, y la directiva compró sus derechos en 2019 por alrededor de 38 millones de euros. En cinco campañas acumuló 57 goles y 23 asistencias en 166 partidos oficiales.
Si se confirma la información, el mexicano tendrá la misión de liderar el intento de los Wolves por volver a la Premier League y escribir un nuevo capítulo en una historia que parecía concluida.