¡Vuelve a casa! Raúl Jiménez ya firmó con los Wolves para buscar el ascenso a la Premier League

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Reportes de la prensa británica indican que el delantero mexicano firmó un acuerdo de dos temporadas con Wolverhampton, con opción a un año adicional, una vez concluida su participación en la Copa del Mundo 2026.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 09/06/2026 10:38 AM.
En Deportes y editada el 09/06/2026 01:21 PM.