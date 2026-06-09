Sheinbaum exige explicación al Gobierno de CDMX por retiro de fichas de búsqueda en Estadio Azteca

En medio de la cobertura internacional del Mundial 2026, varios colectivos de búsqueda colocaron fichas con los nombres de personas desaparecidas en las inmediaciones del Estadio Azteca, con el objetivo de visibilizar la grave crisis de desapariciones que afecta al país.
El 9 de mayo los colectivos denunciaron que personal de seguridad y operación del estadio, bajo la gestión de Banorte, retiró las fichas sin previo aviso. Según los organizadores, la acción prioriza la imagen del recinto deportivo sobre el legítimo derecho de los familiares a buscar a sus seres queridos y a mantener viva su memoria.
Los colectivos también criticaron la postura del Gobierno de la Ciudad de México, encabezado por la alcaldesa Clara Brugada Molina, al promover mensajes de inclusión y justicia social en el marco del Mundial, mientras, según ellos, excluye y silencia a los activistas que buscan espacio público para sus demandas.
Ante la controversia, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, se pronunció en la conferencia de prensa de la “Mañanera” del martes 9 de junio, indicando que corresponde al gobierno de la Ciudad de México ofrecer una explicación:
“Bueno, eso lo tiene que contestar el Gobierno de la ciudad, pero pueden acercarse. Y también que se conozca lo que hemos venido haciendo, porque no es que digamos que el problema no existe. Existe y lo estamos atendiendo”, declaró la mandataria.
La situación sigue en desarrollo y los colectivos esperan una respuesta oficial que garantice el respeto a sus derechos de expresión y memoria.