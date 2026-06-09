Sheinbaum exige explicación al Gobierno de CDMX por retiro de fichas de búsqueda en Estadio Azteca

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Los colectivos de búsqueda que colocaron fichas de personas desaparecidas alrededor del Estadio Azteca fueron impedidos cuando personal de seguridad del recinto retiró los carteles. La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, solicitó al gobierno de la Ciudad de México que aclare los hechos y garantice el derecho a la memoria y la visibilidad de la crisis de desapariciones en el contexto del Mundial 2026.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 09/06/2026 10:38 AM.
En Deportes y editada el 09/06/2026 11:05 AM.