Spurs silencian el Madison Square Garden y empatan las Finales de la NBA ante Knicks

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Los San Antonio Spurs vencieron 115‑111 a los New York Knicks en el Madison Square Garden, reduciendo a 2‑2 la serie de Finales de la NBA. Victor Wembanyama lideró con 32 puntos, mientras que cinco jugadores de los Spurs alcanzaron dobles dígitos. El triunfo impide que los Knicks cierren la serie en tres partidos y traslada la batalla a San Antonio para el quinto encuentro.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 09/06/2026 08:25 AM.
En Deportes y editada el 09/06/2026 09:40 AM.