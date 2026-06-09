Velocista Yamile Herrera suspendida provisionalmente por dopaje con oxandrolona

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La Unidad de Integridad del Atletismo impuso una suspensión provisional a la sprinter mexicana Yamile Herrera tras dar positivo a la sustancia prohibida oxandrolona, lo que empaña su reciente récord nacional en el relevo mixto 4 × 100 m.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 09/06/2026 08:21 AM.
En Deportes y editada el 09/06/2026 09:12 AM.