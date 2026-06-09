Velocista Yamile Herrera suspendida provisionalmente por dopaje con oxandrolona

La Unidad de Integridad del Atletismo (UIA) suspendió de manera provisional a la velocista mexicana Yamile Herrera después de que un control antidopaje revelara la presencia de oxandrolona, una sustancia anabólica prohibida por la normativa mundial.
El anuncio, hecho público el 9 de junio de 2026, indica que Herrera deberá solicitar la prueba B para confirmar o desestimar el resultado positivo. Mientras tanto, la atleta queda excluida de cualquier competencia oficial.
En esa competencia, el equipo quedó séptimo en el heat 2 de la segunda ronda, pero la actuación fue celebrada como un hito para el atletismo del país.
Además, Herrera cuenta con varios títulos en la prueba de 100 metros en eventos nacionales, como los relevos ESEF y competencias del Instituto Politécnico Nacional, institución que representa.
Mientras tanto, la federación mexicana de atletismo ha emitido un comunicado en el que reafirma su compromiso con la lucha contra el dopaje y anuncia que se revisarán los resultados del relevo mixto 4 × 100 m en caso de confirmarse la infracción.
Por su parte, la comunidad atlética y los seguidores de Herrera han manifestado su apoyo a la atleta, pidiendo que se le brinde la oportunidad de defenderse y que se aclare cualquier duda sobre el caso.
El caso de Yamile Herrera se suma a una serie de incidentes de dopaje en el deporte mexicano, lo que reaviva el debate sobre la necesidad de fortalecer los controles y la educación antidopaje entre los deportistas emergentes.