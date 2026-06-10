La inesperada misión de Canelo Álvarez en el partido inaugural del Mundial 2026

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El campeón de boxeo mexicano participará en la ceremonia de apertura del Mundial 2026, entregando el reconocimiento al Mejor Jugador del partido inaugural entre México y Sudáfrica, marcando un precedente histórico en la FIFA.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 10/06/2026 01:58 PM.
En Deportes y editada el 10/06/2026 03:24 PM.