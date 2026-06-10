La inesperada misión de Canelo Álvarez en el partido inaugural del Mundial 2026

El jueves 11 de junio, a las 11:30 h (hora del centro de México), la FIFA inaugurará el Mundial 2026 con el encuentro entre la Selección Mexicana y Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México. En una novedad sin precedentes, Saúl “Canelo” Álvarez, ex campeón mundial de peso supermedio, será el invitado especial que entregará el premio al Mejor Jugador (Superior Player of the Match) al término del partido.
La iniciativa, impulsada por la FIFA, busca integrar a la afición mediante una votación en tiempo real a través de la plataforma oficial del organismo. Los aficionados, tanto locales como internacionales, podrán elegir al futbolista más destacado mientras se desarrolla el encuentro; los resultados se anunciarán inmediatamente después del pitido final.
La designación de Álvarez como primer embajador de esta dinámica representa la primera vez que un deportista mexicano de la talla del boxeador encabeza la entrega del trofeo en un Mundial de fútbol. La FIFA prevé que, a lo largo del torneo, otras figuras deportivas de renombre asuman el mismo rol en partidos posteriores, fomentando la convergencia entre distintas disciplinas y reforzando la identificación del público con ídolos nacionales.
El partido inaugural revivirá el debut mundialista entre México y Sudáfrica de 2010 y se jugará a las 13:00 h, tras la apertura de puertas a los aficionados a las 9:00 h. Tras el encuentro, cualquier espectador podrá participar en la elección del Mejor Jugador mediante la plataforma oficial, cerrando la votación al concluir los noventa minutos.
Con esta participación, México gana visibilidad internacional y abre la puerta a que sus deportistas sean protagonistas en eventos globales organizados por la FIFA, consolidando una tradición que podría perpetuarse en futuras ediciones del torneo.