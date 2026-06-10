IA proyecta entre ocho y nueve goles para México en el Mundial 2026

Según proyecciones de inteligencia artificial y simuladores estadísticos, México debutará en el Mundial 2026 contra Sudáfrica con la expectativa de marcar entre cinco y seis goles en la fase de grupos. Los algoritmos de Machine Learning, alimentados con datos de plantillas, historial reciente y la ventaja de jugar en el Estadio Ciudad de México, pronostican dos goles por partido contra Sudáfrica (2‑0), Corea del Sur (2‑1) y República Checa (2‑0).
Al sumar los resultados de la fase de grupos, la cifra mínima sería de cinco goles y la máxima de seis, dependiendo de las variaciones en los modelos matemáticos. En la ronda de dieciseisavos, la IA prevé una victoria 2‑1 para México, añadiendo dos goles más. En octavos, se anticipa un único gol antes de una eliminación ante Brasil (1‑2).
En total, la estimación global del desempeño ofensivo del Tri oscila entre ocho y nueve goles durante todo el torneo. El CONICET, mediante sus cálculos de probabilidad, asigna apenas un 2 % de posibilidades de que México supere la fase de octavos, reflejando la dificultad del cuadro.
Los modelos también identifican a Raúl Jiménez y Julián Quiñones como los principales candidatos a liderar la goleada, con proyecciones de dos a tres anotaciones cada uno. Edson Álvarez destaca como la figura táctica más influyente según el análisis de variables como localía, experiencia internacional y rendimiento en torneos recientes.