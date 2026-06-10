IA proyecta entre ocho y nueve goles para México en el Mundial 2026

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Simulaciones de IA y modelos estadísticos estiman que la Selección mexicana anotará entre cinco y seis goles en la fase de grupos y cerrará el torneo con ocho o nueve tantos, con una probabilidad del 2 % de avanzar más allá de octavos de final.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 10/06/2026 01:31 PM.
En Deportes y editada el 10/06/2026 01:25 PM.