Konnan sufre amputación de su segunda pierna: su estado de salud y proceso de rehabilitación

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El luchador cubano‑mexicano Konnan ha sido sometido a la amputación de su segunda pierna por una enfermedad crónica. Hugo Savinovich confirmó la noticia y describió la delicada fase física y anímica del exestrella, quien se encuentra en rehabilitación total.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 10/06/2026 05:55 AM.
En Deportes y editada el 10/06/2026 06:04 AM.