Konnan sufre amputación de su segunda pierna: su estado de salud y proceso de rehabilitación

El exluchador Carlos Santiago Espada Moisés, conocido como Konnan, ha perdido su segunda pierna tras una intervención médica vinculada a una enfermedad crónica que arrastra desde hace años. La información fue confirmada por el cronista Hugo Savinovich en el podcast Lucha Libre Online, quien aseguró que la versión difundida por Vince Russo en su programa Coach and Bro es verídica.
Según Savinovich, Konnan se encuentra en una etapa de rehabilitación integral, aprendiendo a sobrellevar la ausencia de ambas extremidades. El cronista describió al luchador como “muy débil” y “agotado”, y manifestó que su principal recomendación ha sido descansar mientras recibe el apoyo moral de amigos y colegas.
La amputación de la primera pierna se dio a conocer en marzo de 2026; ahora, la segunda intervención se confirmó en junio, después de que Russo indicara que la situación seguía incierta. Savinovich afirmó que Konnan confirmó directamente la operación, aunque se evitó entrar en detalles médicos específicos.
Konnan, nacido el 6 de enero de 1964 en Santiago de Cuba, desarrolló la mayor parte de su carrera en México y Estados Unidos, destacándose en AAA y WCW como luchador, promotor y comentarista. En la actualidad, no posee contrato con ninguna empresa de lucha libre, pero su legado sigue generando reconocimiento y mensajes de apoyo.
El caso pone de relieve los riesgos de salud a largo plazo en la lucha libre profesional, donde lesiones y enfermedades crónicas pueden derivar en consecuencias graves como la doble amputación. Amigos y colegas, incluido Savinovich, reiteran su disposición a ayudar al exestrella en esta difícil etapa.