El Apertura 2026 ya tiene ruta: la Liga MX revela un calendario cargado de clásicos

La Liga MX anunció este martes 9 de junio el calendario oficial del Apertura 2026, definiendo fechas y horarios para las 17 jornadas del torneo. El certamen iniciará entre el 16 y el 18 de julio y se desarrollará en un esquema ajustado por la Leagues Cup y las fechas FIFA.
Los aficionados ya conocen los encuentros más esperados: la Jornada 8 albergará dos de las rivalidades más intensas del fútbol mexicano. El sábado 12 de septiembre se disputará el Clásico Joven entre Cruz Azul y América, y al día siguiente, domingo 13 de septiembre, Monterrey y Tigres protagonizarán el Clásico Regio.
La Jornada 9 tendrá como protagonista el Clásico Nacional, con América recibiendo a Guadalajara el sábado 19 de septiembre. En la Jornada 11, el sábado 10 de octubre, Atlas y Guadalajara renovarán el Clásico Tapatío, mientras que el domingo 11 de octubre Pumas y Cruz Azul revivirán la final del torneo anterior.
El Clásico Capitalino está programado para la Jornada 16, con Pumas recibiendo a América el sábado 7 de noviembre, uno de los últimos duelos de alto perfil antes del cierre de la fase regular.
Entre los partidos de alto impacto, la Jornada 11 concentrará tres encuentros clave: Tigres vs. Toluca (viernes 9 de octubre), América vs. Rayados (sábado 10 de octubre) y Pumas vs. Cruz Azul (domingo 11 de octubre). Asimismo, la Jornada 14 verá a Rayados enfrentar a Chivas (sábado 24 de octubre) y a Pumas recibir a Tigres.
El regreso de Atlante a la Primera División será oficial en la Jornada 1, marcando su retorno al máximo circuito después de varios años de ausencia.
El calendario también incluye la pausa obligatoria para la fase de grupos de la Leagues Cup, del 4 al 13 de agosto, tras las tres primeras jornadas del Apertura. La Liga MX reanudará sus actividades y concluirá la fase regular entre el 20 y el 22 de noviembre.
La Final del Apertura 2026 está programada para los días 10 y 13 de diciembre, cerrando un torneo que ya tiene marcados varios de sus encuentros más esperados.