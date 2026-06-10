El Apertura 2026 ya tiene ruta: la Liga MX revela un calendario cargado de clásicos

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La Liga MX dio a conocer el calendario oficial del torneo Apertura 2026, con los horarios de los clásicos más esperados, el regreso de Atlante a la Primera División y la pausa por la Leagues Cup.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 10/06/2026 01:31 PM.
En Deportes y editada el 10/06/2026 01:28 PM.