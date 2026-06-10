Marcel Ruiz se somete a cirugía y quedará fuera varios meses

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El mediocampista del Deportivo Toluca, Marcel Ruiz, fue operado exitosamente por una rotura de ligamento cruzado anterior; su recuperación se estima entre seis y nueve meses, proyectándose su regreso en 2027.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 10/06/2026 08:02 AM.
En Deportes y editada el 10/06/2026 08:21 AM.