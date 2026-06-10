Marcel Ruiz se somete a cirugía y quedará fuera varios meses

El Deportivo Toluca confirmó el martes 9 de junio que Marcel Ruiz fue intervenido quirúrgicamente de manera satisfactoria tras la grave lesión de ligamento cruzado anterior que sufrió en la Concacaf Champions Cup 2026. La operación, realizada por especialistas en medicina deportiva, se dio sin complicaciones y el jugador ya se encuentra iniciando su proceso de rehabilitación bajo estricta supervisión médica.
Según el comunicado oficial del club, la duración del proceso de recuperación dependerá de la evolución del futbolista, aunque los expertos estiman que la ausencia del mediocampista se extenderá entre seis y nueve meses. En consecuencia, Ruiz perderá gran parte del torneo Apertura 2026 y su regreso a los entrenamientos competitivos está proyectado para algún momento de 2027, cuando alcance las condiciones físicas óptimas.
La lesión, una de las más complejas para un deportista de élite, generó preocupación tanto en Toluca como en la Selección Mexicana, dado el papel estratégico de Ruiz en el mediocampo y su posible participación en la convocatoria rumbo al Mundial 2026. A pesar de la gravedad, el capitán escarlata mantuvo la esperanza de volver a competir al más alto nivel.
En palabras del club, “Marcel ha sido una pieza fundamental dentro y fuera de la cancha, contribuyendo de manera decisiva a los logros obtenidos por nuestro club durante el último año”. La institución reiteró su apoyo al jugador durante el proceso de rehabilitación y destacó la importancia de su pronta recuperación para los proyectos deportivos del equipo.