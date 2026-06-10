Messi regresa y anota el gol de la victoria de Argentina 3‑0 sobre Islandia

Argentina venció 3‑0 a Islandia en un amistoso disputado en Alabama, Estados Unidos, y Lionel Messi volvió al campo para anotar el segundo gol de la Albiceleste. El capitán ingresó en el minuto 70 y, tras una falta dentro del área, convirtió el penal que le dio el 2‑0 al equipo sudamericano.
Los goles fueron obra de Valentín Barco (8'), Lionel Messi (72', penal) y Thiago Almada (86'). Con el tanto, Messi alcanzó los 117 goles con la Selección, cifra que lo mantiene como máximo artillero histórico y, a sus 38 años, 11 meses y 18 días, se convirtió en el goleador de mayor edad, superando a Ángel Labruna (38 a ñ y 9 meses).
El técnico Lionel Scaloni realizó varios cambios en la alineación para probar opciones de cara al Mundial 2026. En la defensa titular estuvieron Gerónimo Rulli, Lisandro Martínez, Nicolás Otamendi (capitán) y Facundo Medina, mientras que en el ataque participaron Alexis Mac Allister, Giovani Lo Celso, Exequiel Palacios y, a los 70 minutos, el propio Messi.
El partido también marcó el regreso de Messi tras una dolencia que le impidió jugar el amistoso anterior contra Honduras. En su 199.º partido con la camiseta albiceleste, el capitán demostró que sigue siendo pieza clave para los planes de Scaloni, que buscará retener la corona obtenida en Catar 2022.
Con este triunfo, la Albiceleste se prepara para su debut en el Mundial 2026 el 16 de junio contra Argelia, mientras Islandia quedó sin responder a los tres goles argentinos.