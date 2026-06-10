Messi regresa y anota el gol de la victoria de Argentina 3‑0 sobre Islandia

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En el último amistoso de preparación para el Mundial 2026, Lionel Messi volvió al once y marcó de penal, consolidando su récord de 117 goles y convirtiéndose en el goleador más longevo de la Selección.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 10/06/2026 05:51 AM.
En Deportes y editada el 10/06/2026 06:18 AM.