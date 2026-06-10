México y Sudáfrica consolidan alianza deportiva antes del Mundial 2026

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Horas antes del partido inaugural del Mundial 2026, autoridades de la CONADE y el Ministerio de Deporte sudafricano firmaron un acuerdo para impulsar proyectos de alto rendimiento y desarrollo social, destacando el Mundial Social México 2026 y la construcción de más de 4,000 canchas.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 10/06/2026 01:55 PM.
En Deportes y editada el 10/06/2026 03:11 PM.