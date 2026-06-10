Suspensión de clases el 11 de junio: 11 estados sin actividades por la inauguración del Mundial 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum emitió, a través del Diario Oficial de la Federación, una orden que suspende labores de funcionarios públicos y clases en todos los niveles educativos de la capital el jueves 11 de junio, fecha del partido inaugural del Mundial 2026 (México vs. Sudáfrica, 13:00 hrs). La medida, que se replicó en varios estados, busca reducir la movilidad urbana, evitar congestiones viales y permitir que la población siga el evento deportivo.
Esta es la tercera vez que México coorganiza una Copa Mundial, ahora junto a Estados Unidos y Canadá. La medida refleja la importancia que autoridades federales y estatales otorgan al evento como motor de unidad nacional y como oportunidad para promover la cultura deportiva.