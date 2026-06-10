Suspensión de clases el 11 de junio: 11 estados sin actividades por la inauguración del Mundial 2026

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Al menos once estados de la República Mexicana suspendieron clases el 11 de junio de 2026 para que estudiantes y familias puedan seguir el partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA entre México y Sudáfrica, reduciendo la movilidad urbana y evitando congestiones.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 10/06/2026 05:55 AM.
En Deportes y editada el 10/06/2026 06:19 AM.